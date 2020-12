UNDER 21 Costantini: "Il sogno è la Nazionale, ma la testa ora va all'Under 21. Contento della conferma"

Terzo mandato da CT dell'Under 21 per Fabrizio Costantini, riconfermato dalla FSGC dopo i due precedenti bienni. "Sono contento di essere stato riconfermato" - ha affermato il tecnico sammarinese - "il prossimo anno avremo giocatori giovani ma già con esperienza. Cercheremo di portare a casa dei risultati, anche se non è mai facile farlo."

Nel video l'intervista

