SERIE D De Queiroz: "Dedico gol e vittoria a mio figlio che arriverà a gennaio" Il difensore brasiliano del Victor San Marino ha realizzato il gol della vittoria dei Titani sulla Sammaurese

Ottava vittoria in campionato, settimo clean sheet per un Victor San Marino che continua a sognare. Il gol vittoria nel derby con la Sammaurese firmato dal difensore brasiliano con dedica al secondo figlio in arrivo Tony De Queiroz.

Nel video la sua intervista

