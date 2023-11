Pazzini show, il Victor vince il derby in 10 e resta in scia Ravenna

Si comincia con il rammendo alla porta difesa da Giammarco Pazzini e con il senno di poi non ce ne sarebbe stato bisogno, visto il clean sheet numero 7 in 12 turni. Autentico show del portiere biancoazzurro quello di oggi, e non è certo la prima volta. Comincia bene il Victor con la conclusione sopra la traversa di Scott Arlotti, titolare con Manara. D'Este parte dalla panchina. Percussione di Alessandro Carlini, il contrasto favorisce Arlotti fermato per posizione irregolare. Ancora Carlini si esalta in dribbling, sfera per Bertolotti che si gira, la sua conclusione è intercettata in caduta con un braccio dal difensore della Sammaurese, il direttore di gara lascia correre.

Poco dopo la mezz'ora comincia la scalata verso l'8 in pagella di Pazzini che si oppone a Cecconi. E' solo la prima di una sequenza pazzesca del numero 1 biancoazzurro. Sabba in verticale verso Arlotti, più che dubbia la sua posizione, l'assistente Benedetta Bologna di Vasto non interviene, tutto buono, l'ex Rimini si fa stoppare da Ravaioli. Primo tempo che va in archivio con le due porte inviolate.

Ripresa: conclusione di uno dei migliori della Sammaurese: l'esterno Bolognesi palo esterno, con Pazzini sulla traiettoria. Squalificato il tecnico della Sammaurese, Mirko Taccola, che ha seguito tutto l'incontro attaccato al palo della luce a pochi metri dalla sua panchina. Tommaso Benvenuti a giro non trova la porta per questione di centimetri. Sabba palo pieno con Ravaioli battuto, sulla respinta del legno, atterrato Manara, per l'arbitro tutto regolare. Parapiglia al limite dell'area. A farne le spese è il centrale del Victor Lorenzo Lombardi rosso diretto per lui, e Victor San Marino in 10 al quattordicesimo minuto della ripresa.

Poteva costare molto cara l'ingenuità, ma ancora una volta sale in cattedra “San Pazzini” che strozza l'urlo in gola due volte alla Sammaurese su altrettante conclusioni. Non è finita perchè è sempre il numero 1 biancoazzurro a risolvere alla grande sulla stoccata di Misuraca indirizzata all'angolo. Pazzini le prende tutte e il Victor la va a vincere con la punizione di Sabba e l'incornata perentoria di Tony De Queiroz con dedica al secondo figlio in arrivo. È una vittoria pesantissima, l'ottava in questo campionato e la favola continua. Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Sammaurese 1-0.