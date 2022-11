ECCELLENZA EMILIA-ROMAGNA Della Balda: “Chiediamo alla FSGC di essere considerati e ad una banca sammarinese di snellire la burocrazia” Il Presidente del Victor San Marino fa un analisi sulle difficoltà oggettive che attraversa la società

Il numero 1 del Victor San Marino precisa che quello sui social non era uno sfogo contro il Governo. Luca Della Balda, chiede ad una banca sammarinese, di cui non fa il nome, di snellire le pratiche burocratiche. “C'è un grosso sponsor che vuole aprire un conto e quella liquidità ci permetterebbe di terminare la stagione senza problemi ma questa banca continua a tergiversare. Chiediamo di non essere ostacolati”.

Poi il rapporto con la FSGC. “Personalmente non ho nulla contro i vertici della Federcalcio. Sono amico del Presidente Tura, e del Segretario Generale Zafferani, ma non posso nascondere che i problemi ci sono. Chiediamo più considerazione e rispetto, non è possibile che dobbiamo spendere 18 mila euro per un campo di allenamento lontanissimo dal confine. Non posso credere che non ci possa essere una soluzione all'interno dei confini per noi. È vero giochiamo all'Acquaviva, ma per una squadra che vuole crescere non basta, chiediamo più considerazione alla Federcalcio”.

Nel video l'intervista a Luca Della Balda

