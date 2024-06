CONFERENCE LEAGUE Della Valle: "La Uefa ci ha comunicato che giocheremo in Ungheria e non in Bielorussia" La Fiorita affronterà in Conference League i bielorussi dell'Isloch Minsk, gara di andata al San Marino Stadium l'11 luglio, gara di ritorno il 18 in Ungheria in un paese vicino Budapest

Della Valle: "La Uefa ci ha comunicato che giocheremo in Ungheria e non in Bielorussia".

Il Segretario Generale della Fiorita Michele Della Valle commenta il sorteggio di Conference League. Della Valle conferma che si conosce molto poco di questa società bielorussa che i giallo/blu affronteranno in casa l'11 luglio e in trasferta il 18 luglio. Sarà Thomas Manfredini a guidare la squadra in questa sfida europea, il nuovo tecnico Stefano Ceci comincerà con la nuova stagione.

