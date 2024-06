Coppe Europee: la prima in casa per Virtus e La Fiorita, a Malta il debutto del Tre Penne

Al termine dei sorteggi di Nyon, sono state definite le date delle partite di Champions e Conference League delle squadre sammarinesi.

La Virtus affronterà la Steaua Bucarest martedì 9 luglio al San Marino Stadium mentre la gara di ritorno si disputerà martedì 16 luglio.

Debutto casalingo per La Fiorita che ospiterà giovedì 11 luglio i bielorussi dell'Isloch Minsk con gara di ritorno prevista il 18 in campo neutro in Ungheria.

Il Tre Penne, invece, sarà impegnato in trasferta l'11 luglio sul campo dei maltesi del Floriana. Gara di ritorno al San Marino Stadium in programma giovedì 18 luglio.