SERIE A FEMMINILE Femminile, Maurizio Ganz: "Partita ben giocate da entrambe le squadre" Il tecnico del Milan si complimenta con la San Marino Academy. Le Titane ripartono dalla prova proposta nei primi 60 minuti.

La San Marino Academy è rientrata da Milano con una sconfitta per 4-1 contro il Milan. Il tecnico rossonero Maurizio Ganz fa i complimenti alle Titane. Delusione tra le biancoazzurre per una partita ben giocata per 60 minuti come ha sottolineato il DS Ivan Zannoni.

Nel video le loro interviste

