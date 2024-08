FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Fiorentino Futsal, una trasferta da record È terminata la spedizione europea per il Fiorentino Futsal che in serata farà rientro a San Marino. Una trasferta da record, condita dalla prima storica vittoria in Champions League

Fiorentino Futsal, una trasferta da record.

I primi segnali positivi contro l’Amigo Northwest prima della disfatta - per certi versi anche annunciata - contro il Minerva, con gli svizzeri che hanno passato agevolmente questo turno preliminare. Ma, per il Fiorentino Futsal, la data da cerchiare con il rosso sul calendario era quella dell’ultima sfida con i gallesi del Pro Futsal Cyrmu. Un quintetto di quarta fascia con il Fiorentino che, grazie all’ottimo risultato ottenuto lo scorso anno a Cipro, si era garantita la terza con la possibilità quindi di affrontare un avversario più abbordabile. Non era comunque facile perché ogni partita in Europa vale di più, e l’asticella si alza. Ma i rossoblu hanno riscritto ancora una volta le pagine di storia del futsal sammarinese. Quella di Sofia è la cosiddetta “trasferta dei record”: 4 gol segnati in 3 partite - dietro solo al Tre Fiori 16/17, nella prima edizione con una squadra di San Marino al via - 3 punti nel girone e secondo terzo posto consecutivo dopo quello di Cipro.

Il Fiorentino ha saputo migliorarsi, e lo ha fatto con una squadra costruita in poche settimane: dal tecnico Gianni Galli ai giocatori, arrivati alla spicciolata prima della partenza per la Bulgaria. Ma, nel corso della settimana, si è sempre visto grande affiatamento: Galli è stato bravo a trasmettere le sue idee e soprattutto la voglia di lottare l’uno per l’altro. Gli interpreti sul parquet, poi, hanno fatto la differenza. Tutti sono stati importanti e tutti hanno dato il loro contributo. Dai tre prestiti - Maiani, Verri e Zafferani - a quelli che hanno esordito passando per gli altri due protagonisti: Gian Luca Geri e Alessandro Morri. Il portiere si è reso protagonista di parate miracolose nell’arco dei 4 giorni, dando sicurezza ai suoi dai pali. Il pivot è stata la rivelazione con 3 reti: nessuno aveva mai segnato così tanto in una singola edizione della Futsal Champions League. Tecnico, giocatori ma anche staff e dirigenti: una macchina che ha funzionato nel migliore dei modi, il Fiorentino Futsal si è regalato una settimana da ricordare per molto tempo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: