Fiorentino Futsal, hai fatto la storia! 3-1 al Cymru e prima vittoria in Champions League

Storia è fatta per il Fiorentino Futsal. Impresa clamorosa: mai un club sammarinese di calcio a 5 aveva conquistato una vittoria in Europa. Fino al 24 agosto 2024, fino a quando i ragazzi di Gianni Galli hanno riscritto le pagine. 3-1 ai gallesi del Pro Futsal Cyrmu per chiudere una trasferta da record. Match molto equilibrato, primo brivido dopo pochi secondi quando Pritchard - il migliore dei gallesi - sbuca alle spalle e centra il palo. È il preludio al vantaggio: la deviazione di Verri accomoda il destro di Rogers, bravo a fare il resto. Botta e risposta però: il Fiorentino è bravo a reagire immediatamente, ancora con Alessandro Morri che resiste, trova lo spazio per girarsi e calciare da posizione impossibile, Jones non è irresistibile ed è 1-1 con il secondo gol europeo del 10 rossoblu. La partita è aperta: Rossini da lontano, Jones si riscatta e la toglie dall’incrocio. L’estremo difensore gallese si ripete qualche secondo più tardi su Zafferani. Ma, dall’altra parte del parquet, Geri non è da meno: il capitano di giornata sfodera l’ennesimo miracolo su Pritchard quando ormai sembrava 2-1. Primo tempo che si chiude con il destro potente di Morri, respinto da Jones.

Il secondo è quello dove si completa il capolavoro. L’antipasto con la super chance per Verri che si invola e centra Jones di punta. L’apoteosi con il solito Alessandro Morri: rete da cineteca per il pivot che sguscia tra le maglie rosse del Cyrmu, se la sistema sul destro e davanti a Jones rimane freddo, glaciale. Doppietta per Morri, terzo centro in 4 giorni e soprattutto 2-1 Fiorentino che ora inizia a crederci. Ma è lunghissima, ci vuole ancora Geri a sbarrare la strada a Rogers. Prima del definitivo punto esclamativo con un’azione magistrale: uno-due tra Rossini e Verri, destro potente all’angolino e Jones è battuto per la terza volta. Il Fiorentino va sul 3-1 e si entra negli ultimi minuti, i più caldi e i più sofferti. C’è però la consapevolezza di essere vicini all’impresa e allora - come si dice in questi casi - si getta il cuore oltre l’ostacolo: Morri salva un gol fatto, poi tocca ancora a Geri prima della sirena, che metaforicamente suona a festa: Sofia è rossoblu.