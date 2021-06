Alla San Marino Academy basta il pari per 2-2 sul campo del Bagnolo per conquistare la promozione nel campionato di serie A/2 femminile di futsal. La squadra di Gabriele Cellarosi conclude il campionato da imbattuta. Biancoazzurre sempre in vantaggio nel risultato, con le Titane che aveva chiuso il primo tempo sull'1-0. Nella ripresa il pareggio, poi il nuovo vantaggio San Marino prima del definitivo 2-2.