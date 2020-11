Futsal: la Nazionale in viaggio per Copenhagen

Futsal: la Nazionale in viaggio per Copenhagen.

La Nazionale di Futsal è partita questa mattina dall'aeroporto di Rimini-San Marino per Copenaghen dove è attesa dalla partita di ritorno valida per il play off di Qualificazione a Euro 2022. La partita di andata giocata mercoledì al Multieventi è stata vinta dalla Danimarca per 2-1.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: