Ci mette cuore e forza di volontà la Nazionale sammarinese di Futsal ma non basta: la Danimarca vince 2-1 grazie alle reti di Falck nel primo tempo e di Fogt nel secondo. Elia Michelotti accorcia le distanze per la selezione di Roberto Osimani, il forcing biancazzurro non porta al pareggio sperato e - probabilmente - meritato. Tutto aperto in vista del ritorno che si giocherà domenica 8 in Danimarca.





