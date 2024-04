Giornata dedicata al doppio alla Mediterranean Cup di Bowling in corso a Roma. Sesto posto per la squadra sammarinese grazie alla grande gara di Thomas De Marini che ha chiuso al terzo posto, Diciottesimo Matteo Corazza per un lusinghiero sesto posto di squadra. Nel settore femminile Maya Bedetti e Morena Barbieri hanno chiuso al tredicesimo di squadra. Domani il doppio misto.