La Coppa del Mondo di Tiro a Volo con la prova di Baku non porta bene ai tiratori sammarinesi. Niente finale per Alessandra Perilli che si è fermata a quota 112 piattelli quando per entrare nelle 6 ne sarebbero serviti 114. In campo maschile Manuel Mancini ha chiuso a 116 (lo shoot off per l'ingresso in finale era a 120).