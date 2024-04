Un gol nella ripresa di Chiara Beccari non basta al Sassuolo per vincere in casa della Juventus. L'attaccante italo/sammarinese porta in vantaggio le neroverdi al 54' firmando il suo quinto gol stagionale in serie A. La rete di Chiara Beccari, in prestito proprio dalla Juve, viene pareggiata da Lisa Boattin su calcio di punizione. Poi le bianconere completano la rimonta con Nystrom.