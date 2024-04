Una brutta giornata allontana Alessandra Perilli dalla finale nella gara di qualificazione olimpica di Doha. La tiratrice sammarinese non ha ripetuto le prime due ottime serie chiude con 25 e 24: nella terza e quarta si è fermata rispettivamente a 20 a 21. In campo maschile prosegue l'ottima prova di Manuel Mancini che dopo il doppio 24 di ieri, ha ottenuto lo stesso punteggio nella prima serie di oggi. Un piattello in meno, 23, per Gian Marco Berti.