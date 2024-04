Al Mediterranean Championship di bowling in corso a Roma giornata dedicata alle sfide di mixed team. Le due squadre sammarinesi sono state divise in due gruppi. Nel girone A la coppia formata da Morena Barbieri e Matteo Corazza ha totalizzato 2014 punti, risultato che è valso la 21' posizione nella classifica generale. Nel girone B, Maya Bedetti e Thomas De Marini, realizzato 1907 punti, per la 23' posizione. Domani l'ultima giornata di gare con il torneo a squadre.