Il Trofeo Titano ha assegnato i titoli sammarinesi individuali

Trofeo Titano

Oltre 500 gli atleti allo Stadium per disputare la ventinovesima edizione del Trofeo Titano, meeting che assegnava il titolo individuale di Campione Sammarinese. Di livello sia la competizione che l'organizzazione della Olimpus San Marino in collaborazione con la Federazione Atletica.

Francesco Molinari in 10''96 ha vinto i 100 metri, gara che ha visto Alessandro Gasperoni piazzarsi al terzo posto. Simone Gorini, pure lui dell'Olimpus, ha conquistato vittoria e titolo nei 110 ostacoli con 18''35. Olimpus sugli scudi anche nella 4x100: titolo a Molinari-Gasperoni-Ercolani-Giulini quartetto campione nazionale in 42''39. Tra le donne vince la gara dell'asta Martina Muraccini dell'Olimpus con la misura di 3,40 che gli vale il titolo.

Alessandra Gasparelli debutta nella specialità dei 400 vincendoli portandosi a casa il titolo con 58''77. Prossimo appuntamento per i ragazzi dell'Olimpus i Campionati Italiani Assoluti per Società in programma a Modena.