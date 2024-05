Zanetti: ”Mi hanno fatto molto piacere le parole di Paolo Maldini”

Nel video Javier Zanetti

Travolto dall'affetto della gente di San Marino che lo ha atteso al Wonderbay di Serravalle sede del torneo di Mate Padel Tour & Finals, è arrivato puntualissimo poco prima delle 16 e non si è sottratto ad una sola richiesta di foto, autografi su sciarpe, maglie, cappellini dell'Inter. Erano in centinaia ad abbracciarlo idealmente, e Javier Zanetti non ha tradito le attese rispondendo e sorridendo a tutti coloro che hanno atteso il suo arrivo.

L'ex capitano neroazzurro visibilmente soddisfatto, tiratissimo e felice per lo straordinario momento che sta attraversando l'Inter, ha partecipato al Torneo di Padel da tempo un'altra sua grande passione, con grande entusiasmo considerando che l'obiettivo della sua presenza in Repubblica è quello della raccolta fondi per la Fondazione P.U.P.I Onlus a favore dei bambini poveri avviata 23 anni fa da Javier Zanetti e sua moglie Paula de la Fuente. Creata nel 2001 con l'obiettivo di operare nel settore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

