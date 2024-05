San Marino Pesi: grandi risultati nell'ultimo turno di qualifiche regionali

La Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato al terzo turno di qualifiche regionali il 4 e 5 maggio a Imola. Mari Belen Giacomone ha vinto nella categoria fino a 45kg, sollevando 48 kg nello strappo e 64 kg nello slancio, conquistando un primo posto. Il giorno successivo hanno gareggiato i più giovani: Greta Muccioli, classe 2015, ha debuttato con successo, sale in pedana dimostrando di essere all'altezza delle sue avversarie, sollevando 6 kg nello strappo e 9 kg nello slancio, mentre Davide Muccioli, classe 2013, ha conquistato due record personali, sollevando 25 kg nello strappo e nello slancio 33 kg, con un totale di 58 kg e si aggiudica il 1° posto sul podio. Mattia Bugli, categoria 55 kg, conquista il 1° posto nonostante alcuni problemi muscolari, solleva 35 kg nello strappo e 38 kg di slancio, sbagliato i 43 kg in 3° prova; con un totale di 70 kg è il suo nuovo record personale. Giovanni Bollini solleva 92 Kg nello strappo e 120 kg nello slancio, con nuovo record sul totale di 212 kg, conquista il 1° posto con la medaglia d'oro. Il tecnico Stefano Guidi e il presidente Rossano Toccaceli sono molto orgogliosi dei risultati. La prossima gara sarà a Roma il 25 e 26 maggio per le Finali Under 17, dove Bollini si sta preparando.