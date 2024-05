Sette titani staccano il pass per il Master Interprovinciale FIT Junior Program

Sono sette i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino che, in base ai risultati ottenuti durante l’anno, sono stati selezionati per il master interprovinciale FIT Junior Program in programma nel weekend a Cervia. Nella categoria Red hanno staccato il pass Adam Sciutti e Gabriel Giri, nella categoria Orange Matteo Ghigi e Davide Pierini, nella Orange femminile Amelia Valentini, nella Super Orange maschile Matteo Morri e infine, nella Super Green femminile, Domitilla Apuzzo. Nel weekend appena concluso, invece, Alberto Lonfernini ha raggiunto la finale nella categoria Under 12 al Torneo Giovanile FIT del Tennis Club Coriano. Nell’ultimo atto del torneo il giovane biancazzurro ha affrontato Lorenzo Kapros, che si è imposto con il risultato di 6-2 7-5.