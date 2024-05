Veterani Sportivi: premiati i migliori Under 18 e Veterano sammarinese del 2023

Il 25 aprile, presso il Comitato Olimpico Sammarinese, alla presenza del Presidente Gian Primo Giardi e del Segretario Generale Eros Bologna è tornata, dopo alcuni anni, la tradizionale premiazione del miglior atleta Under 18 e del miglior Veterano per la stagione 2023. Per gli Under 18 premiata Matilde Romina Terenzi della Federazione Roller Sport per la conquista della medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Shangai nella specialità inline Freestyle. Per i Veterani premiata Eleonora Rossi che ha vinto la medaglia d’oro nel salto con l’asta ai campionati mondiali master indoor di Torun in Polonia. Questa ed altre iniziative sono alla base della “Mission” che i Veterani Sportivi Sammarinesi vogliono preservare per rinnovare i valori che lo sport deve tenere sempre “accesi” rinnovando l’invito alla partecipazioni degli Eventi 2024 del 31 agosto presso il borgo di Santa Mustiola.