Disputata al Multieventi la prima prova del Campionato d'Insieme Gold

San Marino si è presentato nella sezione Giovanile, con due squadre composte da Allieve e Junior, nel programma con cinque palle. La prima formata da Sara Ceccoli, Sofia Ciavatta, Noa Delvecchio, Laura Elena Maione e Noemi Pelliccioni e la seconda da Gaia Corbelli, Lucia Frisoni, Chantal Mularoni, Ludovica Vannoni e Alice Zonzini. Ad accompagnare le ginnaste, l’allenatrice Serena Sergiani.

Le due squadre si sono formate aderendo al progetto “Squadra Giovanile 2024” promosso dalla Federazione, e ha coinvolto ginnaste individualiste Allieve e Junior di Ginnastica San Marino e Mya Gym. Nonostante qualche piccola imperfezione a livello di esecuzione, dovuti anche all’esordio per le squadre, la prima squadra ha chiuso in quinta posizione con 19.900 punti, la seconda in sesta con 17.700 punti nella classifica generale. Le due squadre hanno ancora grande margine di miglioramento per affrontare la prossima prova e cercare la qualificazione al Campionato Nazionale.

Durante la giornata, inoltre, il pubblico ha potuto assistere anche alle esibizioni delle atlete Eva Bombagioni, Gioia Casali, Emma Fratti e Camilla Rossi che hanno eseguito alcuni esercizi in preparazione della loro partecipazione al quarantesimo Campionato Europeo di Ginnastica Ritmica, che si svolgerà dal 22 al 26 maggio 2024 a Budapest.