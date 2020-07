La Fiorita torna ad allenarsi per l'Europa League

La Fiorita ha ripreso gli allenamenti in attesa di sapere se la squadra di Montegiardino parteciperà alle prossime Coppe Europee, in caso di esclusione della Folgore per la vicenda calcioscommesse del 2018. I gialloblu, che hanno chiuso al quarto posto nel Q1 prima dello stop per la pandemia, hanno affidato la propria guida tecnica a Nicola Berardi, tornato sulla panchina de La Fiorita dopo il Trofeo Federale conquistato nel 2007 e le due Coppe Titano nel 2012 e nel 2013. Tra i volti nuovi in casa Montegiardino anche gli attaccanti Michele Pieri e Lucio Peluso oltre al centrocampista ex San Marino Calcio Simone Errico ed il secondo portiere Simone Venturini.

Nel video l'intervista a Michele Della Valle, segretario generale La Fiorita

I più letti della settimana: