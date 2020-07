Folgore fuori dall'Europa? Duca: “Ad oggi non è squalificata ma è chiamata a rispondere di illecito”

Mauro Duca

"In questo momento – dichiara il presidente Mauro Duca- noi non ci sentiamo fuori dall'Europa". Così il presidente alla domanda su una possibile esclusione dalle Coppe . "Risponderemo in tempi brevissimi alla Uefa e non sospenderemo gli allenamenti. Noi, dobbiamo rispondere di un illecito avvenuto tre anni fa, ma quello che più mi disturba e metterci la faccia senza senza aver alcun coinvolgimento, ma soprattutto visto che a San Marino è la prima volta che accade una cosa simile, non mi sembra giusto che sia una sola società a pagare, quando sappiamo tutti che si trattava di un sistema che ha coinvolto diverse società”.

Nell'intervista via Skype le parole del Presidente Mauro Duca