Delusione La Fiorita, il 2-0 al Cailungo non basta

La Fiorita - Cailungo

La Fiorita fa il suo, s'impacchetta il 2-0 sul Cailungo e crede sempre più a un insperato spareggio scudetto, amaramente sfuggito quando ormai pare fatta. Golinucci segna ad Acquaviva e fa calare il gelo a Montecchio, ripristinando il +2 che costringe i gialloblu ai playoff. Dove gli basterà superare la semifinale per assicurarsi un posto in Conference League, essendo anche in finale di Coppa Titano con la Virtus campione.

La Fiorita è obbligata a vincere e dopo 5' è già avanti, con la punizione-schema di Amati a liberare in area Ambrosini, destro in buca e centro personale n° 16. Eppure, nonostante tutto, il Cailungo c'è: Panvini allarga per l'inserimento per Lago, con la stirata di Virgilio decisiva nello sporcarla quel tanto che basta da concedere solo l'angolo. Al giro dopo invece Lago dal lato corto a smarcare Panvini, dimenticato dalla difesa e sciupone nel divorarsi l'incrociata da patta.

A cambiare l'inerzia è l'infortunio proprio di Lago: l'attaccante ha la peggio nel contrasto con Mazzotti tanto da dover essere portato via in barella, il tutto con un lungo stop al gioco che varrà 8' di recupero. Si riparte e da qui in poi è quasi solo La Fiorita: altro angolo di Amati e incrociata di testa di Mazzotti appena fuori, poi spunto di Virgilio che arriva sul fondo e va con un tiro-cross sulla traversa, a rimbalzo Ambrosini gira alto. Dalla stessa posizione ancora Ambrosini, su un rimpallo, e ancora alto, quindi altro asse Amati-Mazzotti dalla bandierina e Rinaldi sbuca per un volante sul palo.

Ripresa e di nuovo Cailungo vicino alla X con la punizione dal limite di Raschi, traversa appena sorvolata. Intanto però la difesa sbanda: slalom kamikaze in area di Senja, Rinaldi recupera e tocca addosso a Francioni. Poi pasticcio Gattei-Raschi sul quale Jacopo Semprini intercetta, parte centralmente e mette in porta Ambrosini, qui niente istinto killer e Francioni respinge.

Niente fermino, ma per poco: stavolta Semprini fa tutto da sé, parte dalla bandierina, s'accentra e scocca il mancino del bis, col tunnel su Zonzini a ingannare fatalmente Francioni. Il Cailungo non ne ha più – col portiere La Monaca che entra, senza nome né numero, come punta – e il silenzio da Acquaviva carica La Fiorita: Vitaioli la consegna a Francioni sulla sponda di Rinaldi e ci riprova da lontano, con l'estremo ad alzarla. Finché ecco il gol Virtus che fa risvegliare dal sogno: ai gialloblu resta una punizione di Amati di poco sopra l'incrocio, ultimo spunto prima dei playoff.