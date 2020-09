CALCIO SAMMARINESE La FSGC replica al CONS Negli ultimi tre anni, parte del contributo spettante alla FSGC non è stato ancora destinato alle Federazioni che non dispongono di sufficienti risorse

La Federazione Sammarinese Gioco Calcio precisa che la devoluzione del contributo di solidarietà che la FSGC ha lasciato negli ultimi anni al Comitato Olimpico, non ha seguito una consuetudine ma qualcosa di diverso. Tale lascito che non si riferisce all'intero contributo ordinario, bensì ad una parte di esso, negli ultimi tre anni non è stato ancora destinato alle Federazioni che non dispongono di sufficienti risorse o a progetti di altre Federazioni affiliate al CONS. Quanto sopra è stato documentato nel corso di un Comitato Federale, il quale successivamente ha delegato il Consiglio Federale a ritirare d’ora in poi l’intero contributo ordinario e a destinarne una parte a progetti di altre Federazioni sportive o istituzioni sammarinesi che organizzano attività calcistiche. Tutto questo nel rispetto di quel principio di solidarietà tanto caro alla Federcalcio Sammarinese che trova una delle sue manifestazioni più interessanti nel contributo annuale che la FSGC regolarmente destina alla Federazione Sammarinese Sport Speciali.

