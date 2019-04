La San Marino Academy approda ai play off promozione con un turno d'anticipo

Imolese battuta 5-0. Sulla strada della B c'è ora la Riozzese. Missione compiuta con una giornata d'anticipo. La San Marino Academy rispetta il pronostico della vigilia, chiudendo il girone al primo posto ed approdando ai play off promozione. Sarà la Riozzese a contendere alle biancazzurre la promozione in serie B. Contro l'Imolese la squadra di Conte ha vita facile. 5-0 il risultato di una gara che si sblocca già al 4'. Micciarelli mette al centro per Baldini che non controlla. Simona Innocenti è ben appostata e segna il suo quarto gol nelle ultime cinque partite. Il raddoppio al 42' lo realizza Francesca Lanotte direttamente da calcio d'angolo. Anche nella ripresa è la San Marino Academy a fare la partita. Al 63' azione di forza di Raffaella Barbieri che poi scarica il pallone sotto la traversa. L'Imolese non crea pericoli dalle parti di Montanari. Al 73' le biancazzurre calano il poker. Micciarelli crossa per Rigaglia che a sua volta serve Giulia Baldini la quale con un tocco morbido manda il pallone ad accarezzare la traversa prima di finire in fondo al sacco. Al 87' Baldini firma anche il definitivo 5-0 con un bel colpo di tacco su assist di Lanotte. Prima del fischio finale standing ovation per Elisa Paganelli che nel giorno del suo compleanno gioca l'ultima partita casalinga della carriera. Un giusto tributo ad una calciatrice che, come recita lo striscione, è un esempio per le compagne di squadre.