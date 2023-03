CALCIO SAMMARINESE La settimana nera della Federcalcio Neve, caldaie, rinvii e squalifiche

Che non sia un periodo particolarmente fortunato per la Federazione Sammarinese Gioco Calcio è abbastanza evidente. Le condizioni climatiche non aiutano nella gestione dei campi ma le scelte adottate negli ultimi giorni, non convincono affatto. La partita di campionato tra Cosmos e Libertas è stata rinviata per neve, dopo che le previsioni meteo avevano previsto tutto con largo anticipo. Sarebbe bastato lo spostamento su di un altro campo, ad esempio Dogana ed invece nulla, il calendario non si cambia. Ed allora, la stessa partita, cominciata sul campo di Montecchio, si prova a concluderla a Domagnano. Niente da fare. Questa volta a costringere gli arbitri a rinviare nuovamente la gara, è stato il malfunzionamento della caldaia. Un problema anche qui risaputo, visto che la stessa Federcalcio fa sapere che da settimane era stato segnalato a chi di competenza. Forse anche in questo caso sarebbe stato meglio giocare da un'altra parte.

A proposito di campi, si diceva che non si poteva giocare allo Stadio, perché il terreno andava salvaguardato per le partite della Nazionale. Ed invece è l'esatto contrario. il lunedì si allena la Nazionale, dal martedì al venerdì, l'Under 15 della San Marino Academy. In pratica, lo Stadio sembra un Ufficio Statale. Aperto dal lunedì al venerdì, tassativamente chiuso nel weekend, quando sono in programma le partite di qualsiasi campionato. In mezzo a tutto questo, il caso Chiarabini. Il responsabile del settore giovanile è stato squalificato per un mese dalla Procura Federale della Figc per aver cercato di convincere giovani calciatori tesserati con l'ASAR Riccione a trasferirsi sul Titano. Un comunicato della San Marino Academy ha provato a spostare il tiro, sostenendo che l’unico fatto contestabile è di natura amministrativa. Una cosa è certa. La squalifica resta, la figuraccia pure.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: