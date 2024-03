UNDER 21 Norvegia-San Marino U21: le sensazioni di Sancisi, Amici e Famiglietti

Una buona prestazione per l’Under 21 in Norvegia, come confermato anche dai giocatori: Mattia Sancisi, Pietro Amici e Tommaso Famiglietti.

Nel video le loro dichiarazioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: