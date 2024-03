Under 21: poker Norvegia, 4-0 ad un coraggioso San Marino

L’ottimo primo tempo con l’Irlanda viene replicato per 90 minuti dalla Nazionale Under 21 che in Norvegia cede con un onorevole 4-0, considerando i giocatori affermati e i ritmi tenuti dai padroni di casa. Si potrebbe pensare ad un assedio norvegese fin dal principio, e invece la prima chance della partita é griffata San Marino: la difesa allontana corto sul cross basso di Tommaso Benvenuti, Famiglietti si avventa e calcia ma viene murato. É una bella illusione perché, sul ribaltamento di fronte, gli scandinavi passano: Hansen-Aaroen taglia sul servizio di Mvuka e batte Amici sul primo palo. L’estremo difensore sammarinese é invece attento sia sul mancino da fuori dello stesso Mvuka che sulla botta ravvicinata di Zafeiris. Continua lo show del portiere del Fossombrone, che si distende e con la mano aperta dice di no al fendente di Oppegard. Ancora una volta, così come contro l’Irlanda, é un gran primo tempo dei biancazzurrini. La difesa é compatta, davanti Sensoli-Zannoni-Famiglietti provano ad impensierire. Dietro, invece, ci pensa il solito Amici: miracoloso il suo intervento su Schjelderup, arrivato a tu per tu. Il numero 1 ci mette lo zampino anche quando devia sul palo il diagonale di Sjovold.

Primo tempo che si chiude sull’1-0, secondo che si riapre con San Marino in avanti. Zannoni resiste alla carica di Mannsverk e ci prova da lontano, costringendo Tangvk alla presa bassa. Così come nei primi 45, però, ad una possibile chance per i Titani risponde la Norvegia con il gol all’azione successiva: Ostrom si gira in area e questa volta la mette all’angolino, dove Amici non può arrivare. 2-0 Norvegia e tris fallito prima con Schjelderup che chiude troppo con il destro poi però trovato con l’autentica magia di Hansen-Aaroen. L’attaccante del Werder Brema scappa sulla linea di fondo con un tunnel su Giocondi e poi si inventa un tiro-cross che muore all’incrocio opposto, beffando un incolpevole Amici. Doppietta per l’11 e tripletta sfiorata quando arriva tardi sul servizio del neo-entrato Aasgaard, che aveva saltato Amici sullo slancio. San Marino però ha il merito di non uscire dalla partita ed é anche fortunata quando Ostrom colpisce il secondo palo di giornata per gli scandinavi. Diventeranno anche 3 quando Aasgaard svetta sopra tutti ma centra la traversa. É il preludio al poker Norvegia, a firma sempre Aasgaard: questa volta il 16 ci mette il piattone e - a un minuto dalla fine - fa 4-0. I padroni di casa però non si fermano, a caccia della differenza reti: provvidenziale Benvenuti che salva sulla linea il tentativo di Jatta, poi sale nuovamente in cattedra Pietro Amici sul colpo di testa a botta sicura di Aasgaard. Altri gol non ne arriveranno, i biancazzurrini ripartono dalla prestazione in vista del doppio impegno di settembre con Italia e Lettonia.