San Marino-Andorra: per la prima volta i biglietti saranno in vendita online

Riservarsi un posto per assistere agli incontri della Nazionale di San Marino, con un semplice click, sarà possibile dalle prossime ore. Oltre infatti alla possibilità di acquistare i biglietti di San Marino-Andorra nelle modalità ormai canoniche, vale a dire nei punti vendita VivaTicket presenti su territorio italiano e sammarinese e presso la Segreteria Federale, sempre esibendo un documento di identità e di persona, per la sfida alla Nazionale pirenaica la Federcalcio di San Marino sbarca sui canali di vendita online. Sul portale VivaTicket si potranno dunque acquistare i tagliandi valevoli per il solo incontro del prossimo 12 ottobre (San Marino Stadium, ore 20:45) al prezzo intero di € 20,00 o in riduzione a €10,00.