VIA LIBERA Tre Penne, l'Europa League si gioca al San Marino Stadium Dopo le incertezze di ieri, è arrivata l'ufficialità: il preliminare con il Gjilani si gioca in Repubblica.

Sospiro di sollievo per il Tre Penne: dopo le incertezze di ieri, è arrivato il via libera per giocare il preliminare di Europa League col Gjilani al San Marino Stadium. Confermati anche data e ora: giovedì 20 agosto, ore 21. I dubbi erano legati al divieto, per chi proviene dal Kosovo, di transitare sul territorio italiano, col rischio di dover disputare la partita in Ungheria.





