SERIE D Victor San Marino, Cassani: "Siamo pronti, abbiamo voglia di tornare in campo" Dopa la sosta la squadra di Stefano Cassani riceve il Corticella. A disposizione anche Giacomo e Tommaso Benvenuti impegnati al Trofeo di Viareggio.

Nella testa c'è ancora la sconfitta di Milano contro il San Giuliano City. Un ko che ha lasciato molto amaro in casa Victor San Marino, che dopo la sosta è pronto a ripartire. Nel girone di ritorno i biancoazzurri hanno giocato cinque partite, vincendo sempre in casa. Nelle ultime due trasferte i Titani sono incappati in due sconfitte, tornare a giocare tra le mura amiche è un fattore non di poco conto.

Fuori Eleonori, acciaccato e D'Este, squalificato. Cassani recupera i gemelli Giacomo e Tommaso Benvenuti impegnati al Torneo di Viareggio. L'avversario è il Corticella. Battuto all'andata di misura e reduce dal ko contro il Ravenna. Una squadra tosta che prima del ko contro la capolista era in serie utile da nove giornate.

Nel video l'intervista con Stefano Cassani - allenatore Victor San Marino

