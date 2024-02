Doppio Girgi e il San Giuliano City dà un altro dispiacere al Victor

San Giuliano City in serie utile da sette giornate, il Victor soffre questo genere di squadre molto aggressive, la squadra di Cassani ha qualche difficoltà anche sui campi in erba naturale. Cogliati in area sinistro alto sopra la traversa. Pericoloso il Victor con Scott Arlotti servito sulla sinistra palla radente che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare compagni pronti all’appuntamento. Al quarto d’ora angolo di Salzano, tutto solo Girgi liberissimo di indirizzare di testa sotto la traversa. Nel finale di frazione Giacomo Benvenuti controlla e calcia di precisione, palla sulla traversa ma è tutto fermo per posizione irregolare . Ripresa punizione Palesi, grande riflesso di Pazzini . Poco dopo il quarto d’ora Lozza sposta il pallone Manfrin lo atterra rigore non accordato tra le proteste vibranti dei biancoazzurrj, l’azione prosegue con Arlotti in semi rovesciata blocca Mandrin. Nel recupero ancora Alessio Girgi.