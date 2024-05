Nasce il ranking Fifa Futsal, San Marino è 134°

La FIFA ha lanciato la classifica mondiale FIFA Futsal per il calcio femminile e maschile. Una novità che permetterà di selezionare le squadre per tutte le prossime edizioni della Coppa del Mondo FIFA Futsal. San Marino occupa la posizione 134 davanti a India, Ghana, Tonga, Tanzania e Namibia. Nella classifica, la nazionale europea più vicina ai Titani è la Scozia in posizione 130. Il Brasile è in testa alle classifiche, sia maschile che femminile; Portogallo e Spagna completano le prime tre posizioni. L'Italia femminile chiude la top 10, mentre quella maschile è 18.