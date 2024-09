Campionato: due anticipi aprono la terza giornata

Sono due le partite che inaugurano il programma del terzo turno di Campionato Sammarinese. Il maltempo ha imposto lo spostamento di Virtus – Juvenes/Dogana. Inizialmente prevista ad Acquaviva, si gioca alle 21:15 allo Stadio Ezio Conti di Dogana. I campioni in carica della Virtus puntano il secondo successo consecutivo in campionato contro una Juvenes/Dogana che per ora ha raccolto due pari in altrettante gare giocate. Nell'altro anticipo è di scena una delle due capolista. Il Tre Fiori ha l'occasione per allungare sul Murata, ma dovrà fare i conti con la Libertas. Il club di Borgo Maggiore non ha ancora vinto ed è reduce da un pari.

Nel programma del sabato, occhi puntati su San Marino Academy U22-Fiorentino. Match al quale sarà riservato il palcoscenico della diretta su San Marino RTV a partire dalle ore 15. Si gioca allo Stadio Federico Crescentini. Umori opposti alla vigilia della partita, con la squadra di Cecchetti ancora a zero punti e quella di Leonardo Acori imbattuta e con quattro punti. Nel sabato del calcio sammarinese anche Murata-Domagnano. I bianconeri vogliono continuare l'ottimo momento di inizio stagione, i giallorossi riscattare il ko contro la Virtus. A Montecchio si gioca Folgore-San Giovanni. La squadra di Falciano cerca continuità, quella di Tognacci il primo successo dopo il pari dell'esordio con la Virtus e il ko dello scorso turno.

Tre partite anche domenica. In campo alcune delle pretendenti al titolo della squadra di Acquaviva. A Domagnano andrà in scena il derby del Marano tra La Fiorita e il Faetano. La squadra di Montegiardino ritrova Ricchiuti da avversario con le due squadre staccate di appena un punto. Tre Penne e Cosmos affrontano rispettivamente Pennarossa e Cailungo. Sulla carta le squadre guidate da Nicola Berardi e Omar Lepri partono con il favore del pronostico alla luce dei due ko incassati dalle squadre di Filippo Dolci e Roberto Sarti.