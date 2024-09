Montegiardino ricorda il sacrificio dei fratelli Casadei

Immagini dalla commemorazione a Montegiardino

A Montegiardino, alla presenza dei Capitani Reggenti, la Cerimonia organizzata dal Comando superiore delle Milizie in ricordo del sacrificio dei militi Pietro e Giuseppe Casadei. I due fratelli erano volontari, morirono esattamente 80 anni fa durante le ultime fasi dei combattimenti avvenuti in Repubblica tra le truppe inglesi ed i reparti tedeschi. I fratelli Casadei erano volontari, come tanti altri giovani della Guardia Civica Ausiliaria, della Milizia Confinaria, del Genio Pompieri, e degli arruolati nei Corpi Militari Volontari, che prestarono servizio prima, durante e dopo gli eventi bellici che si abbatterono sul nostro neutrale Stato. “Ai bandi di arruolamento – ricorda una nota- risposero i giovani di allora; vennero dai campi, dai cantieri, dalle università per servire la Patria e per dare sostegno alla popolazione ed agli sfollati”.