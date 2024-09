GP Emilia Romagna: record della pista per Bagnaia

Pecco Bagnaia

Misano raddoppia e si riparte dai “soliti” 3: Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez. Il circuito dedicato a Marco Simoncelli ha riaperto le porte per la seconda volta consecutiva dopo il GP di San Marino, con il Gran Premio dell'Emilia Romagna. E la prima notizia del weekend arriva già dalle pre-qualifiche del venerdì: il campione del mondo in carica ha chiuso al primo posto facendo segnare il nuovo record della pista. 1:30.286 il crono del pilota della Ducati ufficiale che conferma così l'ottimo stato di forma.

Pecco, tra l'altro, deve recuperare 7 punti al leader Jorge Martin che segue a ruota. Lo spagnolo è secondo a 198 millesimi di ritardo: un tempo che dà fiducia dopo l'ultima domenica molto complicata, con i due cambi moto dell'alfiere Pramac che lo hanno relegato addirittura in 15^ posizione.

Continua ad impressionare anche Marc Marquez, vincitore delle ultime due gare ad Aragon e proprio a Misano. Il #93 del team Gresini - ancora dentro la lotta mondiale, anche se oggettivamente complicato – è terzo a 299 millesimi da Bagnaia, mettendo in mostra un buon passo gara già in vista della Sprint del sabato. Nonostante una caduta, senza conseguenze, 4^ posizione per il “padrone di casa” Enea Bastianini davanti a Fabio Quartararo che – per il secondo weekend di fila – accede al Q2 con la sua Yamaha. Con questi anche Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi - rispettivamente 6° e 7° - poi Viñales, Acosta e Aleix Espargaro.