UNDER 19 Vince la Turchia ma che gol di Mattia Cola - GUARDA IL VIDEO Il giovane centrocampista sammarinese porta in vantaggio San Marino poi i padroni di casa la ribaltano e vincono per 3 a 1

Nella prima partita del girone di qualificazione ai Campionati Europei Under 19, la Nazionale Sammarinese è stata sconfitta per 3 a 1 dai padroni di casa della Turchia. A passare per prima in vantaggio è stata la squadra di Loris Bonesso, grazie a questa splendida conclusione al volo di Mattia Cola. Coordinazione perfetta e pallone a fil di palo del centrocampista biancoazzurro che si è preso la soddisfazione di segnare un gran bel gol sul palcoscenico Europeo.

