Under 19: sconfitta 3 a 1 dalla Turchia

La Nazionale Sammarinese Under 19 gioca una grande partita ma esce sconfitta per 3 a 1 dalla Turchia nel primo incontro di qualificazioni ai Campionati Europei di categoria. Sul campo dei padroni di casa, la squadra di Loris Bonesso è passata in vantaggio al 21esimo con un gol di Mattia Cola. A 6 minuti dal riposo il pareggio turco con Sahindere. Nella ripresa le altre due reti della Turchia con Altunbas al 52esimo e ancora Sahindere, a cinque minuti dal termine. La Nazionale Under 19 tornerà in campo sabato per affrontare i pari età della Romania.