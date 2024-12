CAMPIONATO SAMMARINESE Zaccaria: "Ci provo anche in allenamento", Cateni: "Pareggio giusto ma così fa male" Nel dopo partita hanno parlato due protagonisti come l'autore del bellissimo gol della Fiorita Giacomo Zaccaria, e uno dei migliori in casa Folgore come Fabio Cateni

L'autore del gol del pareggio fra Folgore - La Fiorita, Giacomo Zaccaria, confessa di provare quel genere di conclusione anche in allenamento. Per la Folgore ha parlato il centrocampista Fabio Cateni che dichiara "per il vertice ci siamo anche noi".

Nel video le loro interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: