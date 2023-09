Associazione Wrestling San Marino Collabora con "NON è Mai Troppo Presto" per Promuovere l'Integrazione e l'Eccellenza Sportiva

L'Associazione Wrestling San Marino (AWS) è lieta di annunciare una collaborazione speciale con il programma "NON è Mai Troppo Presto", condotto da Samantha Ceccaroli e Giuseppe Cesena. Questa partnership, iniziatasi a settembre, segna un importante passo avanti nella promozione dell'integrazione e dell'eccellenza sportiva.

Il programma "NON è Mai Troppo Presto" è parte integrante del progetto D.I.R. (Disabili International Radio), che è stato accolto con entusiasmo da ben 82 emittenti radio e televisive, oltre a un'applicazione dedicata e un sito web (giuseppecesena.org), registrando un eccezionale riscontro da parte del pubblico con picchi di oltre 2 milioni di contatti giornalieri. Il programma va in onda tutti i giorni dalle 4:30 alle 7:00 del mattino ed è condotto da Giuseppe e Samantha, due persone straordinarie affette da cecità e sclerosi multipla. La loro missione è quella di promuovere l'integrazione attraverso trasmissioni radiofoniche che abbracciano la cultura, forniscono informazioni preziose e diffondono gioia tra il pubblico.

AWS avrà l'onore di essere ospite regolare all'interno del programma, con uno spazio dedicato ai propri atleti e alle realtà condivise dalla Federazione. Questa collaborazione rappresenta una straordinaria opportunità per condividere storie di successo sportivo, resilienza e impegno nel wrestling con un pubblico ancora più ampio.

Inoltre, l'Associazione Wrestling San Marino desidera annunciare il suo prossimo grande evento, "AWS Vincere o Morire", che si terrà sabato 09 settembre alle ore 19:30 presso la Polisportiva Union 81 a Portile di Modena. Questo spettacolare evento di wrestling promette azione senza compromessi e emozioni forti, e invitiamo i nostri appassionati sostenitori a partecipare numerosi.

AWS riconosce l'importanza di iniziative socialmente significative come questa collaborazione con "NON è Mai Troppo Presto" e si impegna a continuare a promuovere i valori di integrazione e sportività attraverso il wrestling.

Per ulteriori informazioni sulla Associazione Wrestling San Marino, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale: giuseppecesena.org



Comunicato stampa

Associazione Wrestling San Marino