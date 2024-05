Grande successo per il secondo Europe Games Martial Arts

Nel fine settimana si è svolto presso il Multieventi Sport Domus il secondo Europe Games Martial Arts organizzato in collaborazione tra la World Martial Arts Committee e la Federazione Sammarinese Arti Marziali. All'evento hanno partecipato oltre 2000 persone tra atleti, provenienti da diciassette diverse Nazioni, allenatori, arbitri e dirigenti. Alla manifestazione hanno presenziato Harald Folladori, presidente Mondiale WMAC, Mauro De Falchi, presidente Europeo WMAC e Sergio De Marchi, presidente Italiano WMAC. Nelle giornate di sabato e domenica sono state disputate oltre 1350 gara delle numerose discipline presenti: Kick Boxing, Kick Light, Light Contact, Full Contact, K1, Mma Light, Mma Full, Grappling, Oriental Boxe e Karate. San Marino ha schierato sul tatami sei atleti, Achille Mariotti, Michele Callini, Cristel Battistini, Emma Missiroli, Riccardo Bernardi e Martino Mazza. Risultati di rilievo sono arrivati da Riccardo Bernardi, medaglia d’argento nel Kumite, Achille Mariotti cinture arancio – verdi, argento nel Kata e Martino Mazza, categoria cinture marroni e nere, argento nel Kata. "Sono estremamente soddisfatto per questa manifestazione. Credevo fortemente in questo progetto e sono stato felice di vedere il palazzetto gremito di atleti - ha dichiarato il presidente Fesam, Maurizio Mazza -. Dopo aver ricevuto numerosi feedback positivi siamo già al lavoro per organizzare il prossimo anno una terza edizione con numeri ancora maggiori".

cs Cons