Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play presenta la Rassegna Stampa 2023

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) presenta la tradizionale Rassegna Stampa dell’anno 2023 giunta alla settima edizione, contenente tutte le iniziative, le attività promosse e organizzate con lo scopo di informare attraverso i mezzi di comunicazione la voce della Associazione Culturale Sportiva di San Marino e come da consuetudine sarà anche consegnata alle Istituzioni civili e Organizzazioni Internazionali di riferimento. Sono presenti nella pubblicazione anche le iniziative del Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), facente parte del CNSFP e alcune Pillole dello Sport sammarinese. Il CNSFP è fortemente impegnato nella mission educativa e formativa per promuovere i Valori Etici dello Sport e i Principi universali del Fair Play che rappresentano un importante valore aggiunto nei processi di educazione per i Giovani e non solo per coloro che praticano lo sport ai vari livelli; in ossequio alle linee guida delle proprie Organizzazione Internazionali di riferimento: EFPM e CIFP ed annualmente promuove e organizza nella Repubblica di San Marino nel giorno del 7 settembre di ogni anno la GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY con il conferimento delle diverse Categorie dei Premi Fair Play. Desideriamo rivolgere un particolare ringraziamento alle diverse testate giornalistiche che, come sempre, ci ospitano per diffondere e far conoscere il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) e rivolgere un sentito GRAZIE a tutti coloro che ci seguono e sostengono nei nostri eventi programmati. Prossimamente sarà presentato e ufficializzato il PASSAPORTO INTERNAZIONALE FAIR PLAY SAN MARINO 2024.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play