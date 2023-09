Matilde Tamagnini ai Mondiali di ritmica a Valencia

All’interno della Feria de Valencia nell’omonima città spagnola si sono appena conclusi i 40° FIG Campionati Mondiali di ginnastica ritmica. A rappresentare la Repubblica di San Marino è stata l’atleta federale Matilde Tamagnini, accompagnata dall’allenatrice Monica Leardini e dal presidente della Federazione Sammarinese Ginnastica Fabrizio Castiglioni, in qualità di capo delegazione. Nella prima giornata di qualificazione, Matilde è scesa in pedana con la palla e il cerchio. La ginnasta ha aperto la sua gara eseguendo un buon esercizio alla palla, molto apprezzato a livello artistico, sulle note di “Fight on” di Sam Tinnesz ottenendo il miglior punteggio della sua competizione, 24.450 mentre, al cerchio, una perdita non le ha consentito di eseguire tutte le difficoltà previste. Tornata nuovamente in pedana il giorno successivo la sammarinese ha ultimato le sue rotazioni con il nastro e le clavette. Tamagnini ha portato a termine i suoi esercizi correttamente, chiudendo la gara in 76ª posizione nella classifica All-Around con un totale complessivo di 71.350 punti superando diverse atlete provenienti da diverse nazioni come Bosnia-Erzegovina, Indonesia, Laos, Lussemburgo, Filippine e Kirghizistan.

c.s. Cons