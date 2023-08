Sabato 2 settembre torna il Giro del Monte San Marino 2023. Tante le novità per la decima edizione

Torna la storica podistica e camminata sul circuito cittadino di 7 km, attorno al Monte Titano, nel cuore della Repubblica di San Marino. Novità della decima edizione: il primo Giro del Monte Skytrail 9 km 450D+ per gli appassionati di trail run e la mostra fotografica, nella Galleria CARISP, con le immagini originali del Giro del Monte degli anni '70. Tornano le gare giovanili di sprint sullo Stradone, le prove di salto misto e di braccio di ferro.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito web: www.tfsanmarino.com

È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2023, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino. L’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 2 settembre con podistica competitiva FIDAL, Corporate Run e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km. Novità della decima edizione il primo Giro del Monte Skytrail 9 km 450D+, nei sentieri attorno il Monte Titano, per gli appassionati di trail run! Era il 1971, quando per una sfida nata tra amici sullo Stradone si svolse la prima edizione del Giro del Monte. Nato da una scommessa vinta 52 anni fa, oggi è entrato nel cuore degli sportivi che si preparano a darsi appuntamento per divertirsi e sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Le iscrizioni online al Giro del Monte 2023, il programma completo e offerte speciali per un avvincente week end a San Marino, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com Mobility partner del GIRO DEL MONTE è VW Reggini con il nuovissimo VW ID. Buzz che permetterà, durante l'evento del 2 settembre, il trasporto dello staff e di tutto il materiale del servizio gara. L’innovativa partnership tra VW Reggini e Track&Field San Marino si conferma, per l’ottavo anno consecutivo, anche per tutti gli eventi sportivi del 2023.

Dalla Giunta di Castello di San Marino, dalla Federazione Sammarinese Atletica Leggera e dalla Track&Field San Marino, impegnati da dieci anni nell'organizzazione dell'evento sportivo, va un particolare ringraziamento alle Segreterie di Stato patrocinanti, alle Forze dell'Ordine sempre al servizio della comunità e della sua sicurezza, alle Aziende di Stato per il prezioso supporto, agli sponsor (Cassa di Risparmio di San Marino, VW Reggini, MVP Sport, Wepere, Montegiardino Miele, TitanCoop, EnerGreen, The Space, Seriset, L'Artistica, Ciacci Gioielleria, Fixing, LaSplendor) e a tutti i volontari senza i quali non sarebbe possibile organizzare simili eventi.