“Senna 30 years” un palinsesto di eventi per ricordare Ayrton

Lonfernini: “Un’icona planetaria che unisce paesi, generazioni diverse e verso la quale c’è unanime attenzione e ammirazione”

A 30 anni dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna il Comune di Imola, insieme alla Regione Emilia Romagna, l'Instituto Ayrton Senna e il Ministero degli Esteri italiano, ha presentato questa mattina le iniziative di "SENNA 30 YEARS", celebrazioni organizzate per ricordare i trent’anni dalla scomparsa di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger nel corso del Gran Premio di Formula 1 1994. Gli appuntamenti, fra mostre, eventi sportivi, spettacoli e tanto altro si terranno a Imola dal 21 marzo al 2 giugno, con un focus particolare il 1° maggio. Tra queste date, in calendario all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari due gare internazionali: la 6 Ore di Imola il 19-21 aprile e il F1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia- Romagna, il 17-19 maggio. Alla presentazione, nella sede della Regione Emilia-Romagna, è intervenuto anche il Segretario di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino Teodoro Lonfernini insieme a Marco Panieri, Sindaco di Imola; ai Consiglieri Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Avv. Marco Rago e Giuseppe Incocciati al Ministro delle Relazioni estere della Repubblica Federativa del Brasile Mauro Vieira, a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna; al CEO di Formula 1 Stefano Domenicali, a Gian Carlo Minardi, presidente Formula Imola, all’artista Eduardo Kobra e a Bianca Senna dell’Instituto Ayrton Senna. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha ringraziato gli organizzatori per il coinvolgimento della Repubblica di San Marino nelle iniziative ricordando come San Marino e l’Emilia Romagna siano connessi da rapporti di amicizia e collaborazione su più fronti e come San Marino e il Circuito di Imola abbiano ospitato il Gran Premio di Formula 1 per 28 anni con grandissimi risultati dal punto di vista mediatico e promozionale. Sullo sfondo la tragedia che ha strappato al mondo Ayrton Senna e Roland Ratzenberger che a 30 anni dalla scomparsa saranno ricordati.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “La Repubblica di San Marino ha da subito accettato la proposta di condividere un percorso di celebrazioni per il ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Ayrton Senna è un’icona planetaria non solo del motorsport e della Formula Uno ma della cultura popolare che unisce paesi diversi, generazioni diverse e verso la quale c’è unanime attenzione e ammirazione anche a distanza di 30 anni. Presto presenteremo alcune attività che si svolgeranno in Repubblica in armonia e in accordo con Comune di Imola e Regione Emilia-Romagna e che assumeranno un valore ulteriore alla luce delle celebrazioni dei 40 anni di accordi bilaterali tra San Marino e Brasile. Bello vedere il coinvolgimento di Kobra, artista che nel nostro Paese ha realizzato una grande opera e che presto tornerà a trovarci. Il filo rosso che collega San Marino, il Circuito di Imola, la Formula Uno, questi territori, il Brasile e la figura di Ayrton Senna offra suggestioni uniche che vogliamo onorare e celebrare con il massimo dell’impegno”.