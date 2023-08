Titanico739: il nuovo pallone unico prodotto da Park debutterà in Supercoppa Sammarinese

Grande novità per l’imminente inizio della stagione sportiva, ormai alle porte. Nelle competizioni calcistiche sammarinesi, compresa la Supercoppa del prossimo 1° settembre tra Tre Penne e Virtus, debutterà il nuovo pallone unico – prodotto da PARK, azienda di portata globale. Totalmente personalizzato secondo linee concordate con la Federcalcio di San Marino, il pallone ne richiama appieno la brand identity che di primo impatto si specchia nei colori scelti. Unico, come il pallone, è anche il nome che porta: si chiamerà infatti Titanico739. Se nella parte alfabetica della denominazione è facile individuare la connessione con il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della Repubblica di San Marino, anche il suffisso numerico ne è un chiaro indizio. 739 sono infatti i metri sopra il livello del mare registrati sul punto più alto del Monte Titano. Curiosità che dicono tanto anche delle filosofie aziendali di FSGC e Park orientate alla promozione del calcio ed al supporto dell’attività calcistica, con un’attenzione particolare alle dinamiche di rispetto ambientale. Ebbene, tutto questo può essere rappresentato da un semplice pallone? La risposta è sicuramente sì. Attraverso il progetto “Pass-a-ball” inaugurato da PARK, per ogni pallone acquistato l’azienda con sede in Australia ne dona un altro a giocatori che ne abbiano bisogno. Così, grazie a questa nuova partnership, anche la FSGC può dire di aver contribuito a far arrivare 600 palloni a ragazzi e ragazze che ne fossero sprovvisti, in ogni parte del mondo. Una scelta, quella di Titanico739, che porta in dote anche un approccio attento alle tematiche ambientali. Nel 2021, infatti, PARK ha creato il primo pallone carbon zero. Da oltre due anni ogni pallone acquistato abbatte le emissioni di carbonio per un ammontare di 5 kg, un quantitativo superiore rispetto a quanto prodotto in un intero ciclo di produzione. I 600 palloni acquistati dalla FSGC, insieme agli altrettanti che saranno donati tramite il progetto “Pass-a-ball”, consentiranno di abbattere la diffusione nell’atmosfera di 6 tonnellate di carbonio. Tornando al design completamente personalizzato, è immediato il riferimento alle foglie di quercia che abbracciano lo stemma della Repubblica di San Marino, il tutto senza rinunciare alla praticità ed all’efficacia dello strumento. Con colori a contrasto e linee studiate per garantire il miglior effetto aerodinamico, il pallone sarà ben visibile in movimento percorrendo traiettorie e parabole ideali. Insomma, non manca niente affinché Titanico739 possa rubare l’occhio di tifosi e giocatori che animeranno la prossima annata calcistica. “Siamo elettrizzati dalla partnership con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e fin dai primi confronti in cui abbiamo discusso le potenzialità di questo progetto è apparso chiaro che entrambi crediamo nel potere del calcio di generare energia positiva per le persone e per il pianeta – assicura Sam Davy, CEO di PARK. FSGC ha voluto fortemente che questa partnership fosse uno specchio delle proprie competizioni, ma anche della cultura calcistica del paese. PARK non può che essere orgogliosa ed entusiasta per aver contribuito a concretizzare quella visione”.

C.s. FSGC