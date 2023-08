Titano Motorsport felice del 50° circuito dei campioni

i torna a raccontare, dopo un piccolo periodo di ferie, il 50° Circuito dei Campioni vissuto dalla Titano Motorsport, sempre su fondo asfaltato nei pressi della zona industriale di Gualdicciolo. Svoltosi nei primi giorni di agosto è stata una vera e propria festa organizzata dalla Scuderia San Marino e proprio a loro vanno i nostri complimenti. Per l’occasione abbiamo festeggiato la 100esima gara di Paolo Toccaceli detto per gli amici Gino a bordo dell’amata Ford Escort. Ecco le sue parole: “per me è stata una giornata favolosa! Sono riuscito a fare la mia 100esima gara è stata un’emozione indescrivibile, come i bimbi al luna park. Grazie a chi ha contribuito a farsi che si avverasse questo sogno nel cassetto. Grazie a tutta la Titano Motorsport, a Bruno per l’auto, alla Scuderia San Marino. E’ stato un circuito bellissimo e divertente da guidare. Sono veramente FELICE.” Finalmente torna in macchina anche Luca Moroni affiancato da Simone Gasperoni a bordo della super Lada. Purtroppo è finito tutto troppo troppo presto! Un breve riassunto da parte di Luca: “circuito un po’ amaro per me, mi presento con la Lada pronta alle 6:00 di mattina dopo giorni e notti di lavoro dei miei amici Michele, Oscar e Matteo della MT Motor. Carico di entusiasmo e pensieri non avendo mai provato la macchina parte la prima manche, due curve poi il fattaccio, rimango senza frizione per il distacco della forcella che l’aziona, nonostante gli sforzi dei ragazzi dell'assistenza gara finita. Comunque la giornata è proseguita nel migliore dei modi, festa con gli amici in un contesto perfetto, il rally.” Altra macchina pazzesca, di cui se ne vedono sempre meno, parliamo della Fiat 131 Racing portata in gara da Gabriele Bollini per gli amici “Baldo”. Al suo fianco là neo naviga debuttante Aurora Cavalli. Anche Baldo ha dovuto alzare bandiera bianca, ecco cosa ci racconta: “una gara che è durata poco, giusto la prima manche! Però quel poco è stato molto divertente, con me Aurora Cavalli debuttante alla primissima esperienza come navigatrice. È stata molto brava e precisa! Infine complimenti alla scuderia San Marino per l’organizzazione, percorso bello ed insidioso!” Si piazzano terzi assoluti tra le storiche Nemo Mazza affiancato dal suo fido navigatore Marco Cavalli, bel riscatto dopo il brutto incidente al Rally dell’Adriatico. Infatti per questo circuito erano in gara con la Ford Escort gruppo 4 mentre prima era di gruppo 2. A loro la parola: “Nemo ha preso subito confidenza facendo qualche modifica si è cucito la macchina addosso ed è andato subito forte. Il risultato finale la dice lunga sulle capacità di guida del Mazza che nel giro di pochi rally ha già la capacità di stare con i big… personalmente il podio a questo circuito mi ha emozionato tanto - continua Cavalli - infatti ho partecipato a tanti iniziando la mia avventura rallystica come pilota con una piccola 112 ed è sempre emozionante rivivere questi bei momenti insieme a tutti i vecchi compagni di avventura”. Ancora un posteriore della Titano Motorsport, il BMW di Marco Pasini navigato da Giovanna Franchini. I colpi di scena non sono mancati per loro, ecco perché: “prima Manche per errore nostro di un giro in più e rottura abbiamo perso 5 min che hanno compromesso definitivamente la gara fin dall'inizio... Seconda manche visto il gap incolmabile ci siamo divertiti senza guardare troppo ai tempi e commettendo diversi errori. Terza manche volevamo dimostrare che potevamo avere un buon ritmo ma partendo in base alla classifica "noi ultimi" partivamo in fondo al "gruppo" e un concorrente più lento non ci ha lasciato strada per 3 giri su 4 nonostante le numerose bandiere blu segnalate dai commissari... Beh che dire.. è rimasto l'amaro in bocca per la mancata prestazione ma ci rifaremo la prossima volta.” Ed infine Lorenzo Ercolani navigato da Mirco Gabrielli hanno portato in gara la Opel Adam R2B, macchina preparante per Lorenzo visto anche i tempi segnati a Salsomaggiore. Le parole di Lorenzo un po’ rammaricato con se stesso: “ci siamo divertiti. Purtroppo sulla prima manches abbiamo fatto un errore di setup quindi faticavo a guidarla e perdevo contatto con gli avversari, sulla seconda meglio ma poi purtroppo sulla terza all’ultima curva ho fatto un errore che mi è costato parecchi secondi. Macchina bellissima team fantastico manifestazione bellissima tutto molto bello come sempre.”

cs Samanta Grossi Addetta Stampa Titano Motorsport